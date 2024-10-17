Если холодно и «морозится» УК: телефоны горячих линий открыли для замерзающих волгоградцев

В Волгоградской области на время запуска отопления в многоквартирных домах организовали работу горячих линий. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы могут жаловаться по указанным адресам в случае отсутствия отопления в доме и бездействия управляющих компаний.
Телефон регионального ситуационного центра работает круглосуточно. Звонить нужно по номеру 8 (8442) 35-33-66.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб районов города Волгограда:
- Центральный район - 23-13-15;
- Тракторозаводский район - 70-10-29, 70-10-25, 70-10-26;
- Краснооктябрьский район - 73-50-82;
- Советский район - 41-69-51;
- Кировский район - 45-29-83;
- Красноармейский район - 67-70-67.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда (МЧС): 95-95-81.
По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться на многоканальный телефон контактного центра концессии теплоснабжения 60-66-00.
Оперативно-диспетчерская служба Волгограда по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 33-63-92.
Горячая линия при инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области – (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Телефоны ЕДДС муниципальных образований:
- Алексеевский (8-84446)-3-22-51, 3-14-42
- Быковский (8-84495) 3-12-74
- Городищенский (8-84468) 3-35-49
- Даниловский (8-84461) 5-37-96, 5-36-56
- Дубовский (8-84458) 3-21-79,3-50-64
- Еланский (8-84452) 5-41-35, 5-42-36
- Жирновский (8-844-54) 5-48-58, 5-39-41
- Иловлинский (8-84467) 3-68-08, 3-68-09
- Калачевский 8(84472) 5-00-30
- Камышинский (84457) 4-76-79, 4-63-37(факс)
- Киквидзенский 8 (84445) 3-42-19
- Клетский 8 (84466) 4-13-78
- Котельниковский (8-84476) 3-28-58 Котовский 8(84455) 4-55-76
- Кумылженский 8(84462) 6-28-51 (112), 6-29-61
- Ленинский 8(84478) 4-16-50
- Нехаевский 8(84443) 5-14-88, 89044167198
- Николаевский (8-84494) 6-27-43, 6-23-74
- Новоаннинский (8-84447) 3-60-65, 3-25-86
- Новониколаевский (8-84444) 6-12-80, 6-81-12
- Октябрьский (8-84475) 6-21-09, 6-10-10, 30-68-93
- Ольховский (8-84456) 2-00-66
- Палласовский (8-84492) 6-55-01; 30-69-09
- Руднянский (8-84453) 7-27-47
- Светлоярский (884477)6-95-88, 6-91-55
- Серафимовичский (8-84464) 4-43-74, 4-31-71
- Среднеахтубинский (8-84479) 5-10-02, 5-10-01 (факс), 5-10-07
- Старополтавский (8-84493) 4-44-05
- Суровикинский (8-84473)2-27-79
- Урюпинский (8-84442) 4-17-06, 4-36-02 (факс)
- Фроловский 8(84465) 4-11-66
- Чернышковский (84474) 6-11-30
- Волжский 8 (8443)41-18-01
- Камышин 8 (84457) 4-06-78,
- Михайловка 8 (84463) 2-47-19, 2-49-83
- Фролово 8(84465) 4-11-66
- Урюпинск 8 (84442) 4-34-57, 4-34-70