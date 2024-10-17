Общество

Если холодно и «морозится» УК: телефоны горячих линий открыли для замерзающих волгоградцев

Общество 17.10.2024 16:23
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17.10.2024 16:23


В Волгоградской области на время запуска отопления в многоквартирных домах организовали работу горячих линий. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы могут жаловаться по указанным адресам в случае отсутствия отопления в доме и бездействия управляющих компаний. 

Телефон регионального ситуационного центра работает круглосуточно. Звонить нужно по номеру 8 (8442) 35-33-66.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб районов города Волгограда:

  • Центральный район -  23-13-15; 
  • Тракторозаводский район - 70-10-29, 70-10-25, 70-10-26;
  • Краснооктябрьский район - 73-50-82;
  • Советский район -  41-69-51;
  • Кировский район - 45-29-83;
  • Красноармейский район -  67-70-67.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Волгограда (МЧС): 95-95-81.

По вопросам, связанным с теплоснабжением многоквартирных жилых домов, жители Волгограда могут обращаться на многоканальный телефон контактного центра концессии теплоснабжения 60-66-00.

Оперативно-диспетчерская служба Волгограда по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 33-63-92.

Горячая линия при инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области – (8442) 35-21-98 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Телефоны ЕДДС муниципальных образований

  • Алексеевский (8-84446)-3-22-51, 3-14-42 
  • Быковский (8-84495) 3-12-74 
  • Городищенский (8-84468) 3-35-49 
  • Даниловский (8-84461) 5-37-96, 5-36-56 
  • Дубовский (8-84458) 3-21-79,3-50-64 
  • Еланский (8-84452) 5-41-35, 5-42-36 
  • Жирновский (8-844-54) 5-48-58, 5-39-41 
  • Иловлинский (8-84467) 3-68-08, 3-68-09 
  • Калачевский 8(84472) 5-00-30 
  • Камышинский (84457) 4-76-79, 4-63-37(факс) 
  • Киквидзенский 8 (84445) 3-42-19 
  • Клетский 8 (84466) 4-13-78 
  • Котельниковский (8-84476) 3-28-58 Котовский 8(84455) 4-55-76 
  • Кумылженский 8(84462) 6-28-51 (112), 6-29-61 
  • Ленинский 8(84478) 4-16-50 
  • Нехаевский 8(84443) 5-14-88, 89044167198 
  • Николаевский (8-84494) 6-27-43, 6-23-74 
  • Новоаннинский (8-84447) 3-60-65, 3-25-86 
  • Новониколаевский (8-84444) 6-12-80, 6-81-12 
  • Октябрьский (8-84475) 6-21-09, 6-10-10, 30-68-93 
  • Ольховский (8-84456) 2-00-66 
  • Палласовский (8-84492) 6-55-01; 30-69-09 
  • Руднянский (8-84453) 7-27-47 
  • Светлоярский (884477)6-95-88, 6-91-55 
  • Серафимовичский (8-84464) 4-43-74, 4-31-71 
  • Среднеахтубинский (8-84479) 5-10-02, 5-10-01 (факс), 5-10-07 
  • Старополтавский (8-84493) 4-44-05 
  • Суровикинский (8-84473)2-27-79 
  • Урюпинский (8-84442) 4-17-06, 4-36-02 (факс) 
  • Фроловский 8(84465) 4-11-66 
  • Чернышковский (84474) 6-11-30 
  • Волжский 8 (8443)41-18-01 
  • Камышин 8 (84457) 4-06-78, 
  • Михайловка 8 (84463) 2-47-19, 2-49-83 
  • Фролово 8(84465) 4-11-66 
  • Урюпинск 8 (84442) 4-34-57, 4-34-70

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