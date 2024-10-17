Жесткое столкновение фуры и «четырнадцатой» попало на видео в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда 17 октября фура снесла «ВАЗ», выехавший поперек движения на пересечении улиц Неждановой и Автозаводской. Как сообщает ИА «Высота 102», дорожно-транспортное происшествие случилось около 10.00. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного наблюдения.

На кадрах, опубликованных сегодня ГКУ «Безопасный регион», отчетливо видно, как водитель отечественной легковушки выезжает с прилегающей территории, когда по главной дороге едет один большегруз. Водитель фуры притормаживает, чтобы пропустить легковушку, но в тот же момент по другой полосе вылетает на «четырнадцатую» другая фура.

Отметим, что водитель большегруза предпринял попытку уйти от столкновения, однако все же зацепил «ВАЗ». В результате столкновения грузовик вынесло на встречную полосу, где он сложился пополам.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что никто из водителей в результате ДТП не пострадал.