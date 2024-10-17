В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпить





Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который до смерти избил своего соседа по даче. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного органа, поводом для расправы стал отказ пенсионера участвовать в застолье. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

30 июня этого года на территории СНТ «Химик» волжанин, будучи уже в нетрезвом состоянии, поссорился со своим 68-летним знакомым из-за отказа выпить вместе с фигурантом. Разъяренный мужчина нанес около 12 ударов по голове и туловищу потерпевшего, а затем добил его деревянным стулом. После конфликта обвиняемый ушел домой спать, оставив лежащего приятеля на улице.

Утром окровавленного мужчину обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь. Уже в больнице мужчина скончался.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свою вину фигурант дела признал полностью. Ожидать суда он будет, находясь под стражей.