Долетевшего из Японии голубя спасают волгоградские волонтеры





В волгоградский приют «Птичий остров» неравнодушные жители города привезли белого голубя с необыкновенной историей. Как рассказали волонтеры, голубь, найденный в нашем регионе, мог прилететь аж из Японии.

- К нам обратилась женщина и попросила принять голубя с травмой крыла. Когда его привезли, осмотр показал закрытый перелом крыла. Сама гуленька, а это, предположительно, барышня, была очень чистой и аккуратной. Но, когда мы стали читать информацию на кольцах, были очень удивлены. Прекрасная барышня прилетела в Волгоград из Японии, - поделились волонтеры.

Выяснилось, что подобные кольца делают для спортивных голубей.

Теперь сотрудниками птичьего приюта ищут способ, который поможет найти владельца птицы.

Фото: «Птичий остров» / vk.com