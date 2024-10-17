Общество

Долетевшего из Японии голубя спасают волгоградские волонтеры

Общество 17.10.2024 07:50
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17.10.2024 07:50


В волгоградский приют «Птичий остров» неравнодушные жители города привезли белого голубя с необыкновенной историей. Как рассказали волонтеры, голубь, найденный в нашем регионе, мог прилететь аж  из Японии. 

- К нам обратилась женщина и попросила принять голубя с травмой крыла. Когда его привезли, осмотр показал закрытый перелом крыла. Сама гуленька, а это, предположительно, барышня, была очень чистой и аккуратной. Но, когда мы стали читать информацию на кольцах, были очень удивлены. Прекрасная барышня прилетела в Волгоград из Японии, - поделились волонтеры. 

Выяснилось, что подобные кольца делают для спортивных голубей. 

Теперь сотрудниками птичьего приюта ищут способ,  который поможет найти владельца птицы. 

Фото:  «Птичий остров»  / vk.com

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