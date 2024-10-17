В Михайловке семьям четырех героев СВО вручили ордена Мужества

В городе Михайловка Волгоградской области родственникам четырех военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали ордена Мужества. Как сообщили V102.RU в администрации города, посмертно наградами удостоены Сергей Александрович Володин, Алексей Сергеевич Голубчик, Роман Анатольевич Объедков и Роман Иванович Васильев.

- В торжественной обстановке глава округа передал родным ордена, присвоенные посмертно за мужество и храбрость при исполнении воинского долга. Многие из родственников не сдерживали слез, вспоминая любимых мужчин, которые на протяжении своей жизни защищали не только свою семью, но и родную страну, - рассказали в администрации.

Сергей Володин погиб 29 января 2024 года. У него осталось трое дочерей. Награду передали его супруге Анне.





Отец Алексея Голубчика получил награду сына, который был снайпером в стрелковом отделении. Погиб Алексей 11 октября 2023 года, исполняя воинский долг во время специальной операции. Его похоронили 31 мая 2024 года на кладбище в Себровской территории.

Третий орден Мужества, наряду с удостоверением к государственной награде, был вручен супруге и сыну погибшего Романа Объедкова. Во время военной службы он занимал должности стрелка и командира отделения в войсковой части МВД России. 11 сентября 2023 года был призван на контрактную службу, где работал водителем. Погиб 7 июня 2024 года. Романа похоронили 23 июня 2024 года в хуторе Орлы. У него остались двое сыновей.

Четвёртый орден Мужества был передан вдове и родителям Романа Васильева. 27 декабря 2023 года он был призван на контракт, где занимал должность стрелка помощника гранатометчика в мотострелковом взводе. Погиб при выполнении воинского долга 21 января 2024 года и был похоронен 26 февраля 2024 года на хуторском кладбище. У Романа остался сын.

- Жизнь и подвиги Сергея Володина, Алексея Голубчика, Романа Объедкова и Романа Васильева всегда будут напоминанием о том, что настоящая доблесть не требует признания, но требует мужества. Наши сердца всегда будут гордиться этими героями, - подчеркнул глава городского округа Александр Тюрин.

Фото: администрации Михайловки