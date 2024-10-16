Собачники нашли забавное применение электроколесу в парке Волжского





В Волжском набирает популярность беговой аппарат возобновляемой энергии «Электро Марафон – 3000». Как сообщает V102.RU, больше всего оказались рады необычному электроколесу владельцы собак. Забавное видео сегодня, 16 октября, волжане опубликовали в социальных сетях.





Напомним, что аппарат представляет собой беговую установку, которая при использовании его преображает кинетическую энергию в электрическую, позволяя в этот момент заряжать электронные устройства. Беговая дорожка была создана специально для любителей активного образа жизни, которые могли бы совмещать приятное дело с полезным.

Судя по видеоролику появлению колеса рады не только местные жители, но и их питомцы – особенно собаки, для которых подвижные прогулки – обязательная составляющая каждого дня. На опубликованных кадрах запечатлено, как «выгуливается» собака бойцовской породы, а хозяин спокойно в этот момент заряжает свой гаджет.

– Собака в движении, телефон на зарядке, – шутят авторы телеграм-канала "Жесть Волжский", опубликовавшие видео.

Видео: Жесть Волжского / t.me