Происшествия

«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезон

Происшествия 16.10.2024 20:02
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16.10.2024 20:02




Второй подъезд девятиэтажного  дома №9 по ул. Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 16 октября, затопило от последнего до первого этажа. Жители дома с ужасом наблюдают, как по стенам квартир и подъездов хлещет вода. Перепуганные жильцы, кто оказался дома, пытаются вениками отвести воду от порога своих квартир. 

- Залило все электрощитки. Мы боимся, что сейчас произойдет короткое замыкание. Из подъезда уже без сапог не выйдешь – лужа по щиколотку, - рассказывают волгоградцы. 


По словам жильцов, как только по стенам хлынули потоки воды, они с большим трудом дозвонились до аварийной службы УК «Альфа-Юг». 

- Приехала бригада, что-то там подкрутили, сказали, все сделали, и уехали. Но потом вода снова побежала. Теперь мы не можем вообще до них дозвониться, - делятся отчаявшиеся горожане. 

Волгоградцы предполагают, что таким образом в их доме начался отопительный сезон. Но причину потопа приехавшие по вызову коммунальщики людям так и не назвали. Жильцы, впрочем, не исключают, что затопление может быть связано и с капремонтом, который в настоящее время проходит в девятиэтажке. 


Корреспондент V102.RU также пытался дозвониться до УК «Альфа-Юг», однако, действительно, это оказалось невозможным. 

Редакция V102.RU надеется, что на экстремальную ситуацию обратят внимание в администрации Волгограда. Возможно, чиновникам удастся связаться с коммунальщиками и обязать их остановить потоп в доме. 

Фото и видео читателей V102.RU

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