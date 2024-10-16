«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезон





Второй подъезд девятиэтажного дома №9 по ул. Гончарова в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 16 октября, затопило от последнего до первого этажа. Жители дома с ужасом наблюдают, как по стенам квартир и подъездов хлещет вода. Перепуганные жильцы, кто оказался дома, пытаются вениками отвести воду от порога своих квартир.

- Залило все электрощитки. Мы боимся, что сейчас произойдет короткое замыкание. Из подъезда уже без сапог не выйдешь – лужа по щиколотку, - рассказывают волгоградцы.





По словам жильцов, как только по стенам хлынули потоки воды, они с большим трудом дозвонились до аварийной службы УК «Альфа-Юг».

- Приехала бригада, что-то там подкрутили, сказали, все сделали, и уехали. Но потом вода снова побежала. Теперь мы не можем вообще до них дозвониться, - делятся отчаявшиеся горожане.

Волгоградцы предполагают, что таким образом в их доме начался отопительный сезон. Но причину потопа приехавшие по вызову коммунальщики людям так и не назвали. Жильцы, впрочем, не исключают, что затопление может быть связано и с капремонтом, который в настоящее время проходит в девятиэтажке.





Корреспондент V102.RU также пытался дозвониться до УК «Альфа-Юг», однако, действительно, это оказалось невозможным.

Редакция V102.RU надеется, что на экстремальную ситуацию обратят внимание в администрации Волгограда. Возможно, чиновникам удастся связаться с коммунальщиками и обязать их остановить потоп в доме.

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