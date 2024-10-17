Место казни двух человек взяли под охрану в Волгоградской области

В Волгоградской области установлены границы зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, которым является место казни командира отряда красноармейцев Пищулина Т.С. и помощника командира Травова П.С., погибших в борьбе за власть Советов. Как сообщает V102.RU, проект зоны охраны прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Историческое место казни красноармейцев находится в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области. Несмотря на то, что этот объект культурного наследия внесен в соответствующий реестр, зоны охраны в отношении данного памятника ранее не разрабатывались и не утверждались. Также определены особые режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах указанных зон охраны.

В документах поясняется, что памятник расположен на открытой территории в юго-восточной части села Ягодное, на некотором удалении от дороги. Застройка в его окружении малоэтажная, жилого, общественного и производственного сельскохозяйственного назначения.

Объект культурного наследия представляет собой бетонную стелу прямоугольной формы, установленную на трехступенчатый постамент. На лицевой стороне стелы установлена мемориальная табличка коричневого цвета, на ней надпись: «Место казни командира отряда красноармейцев Пищулина Т.С. и помощника командира Травова П.С., погибших в борьбе за власть Советов, 1919 г.». Памятник сохранился без существенных изменений. По периметру территории памятника установлена металлическая ограда, выкрашенная в черный цвет.

Справка.

Село Ягодное расположено на правобережье реки Волги в границах Ольховского района Волгоградской области. Этот населенный пункт был основан в 1834 году. Название село получило от ягодников и талов, которые произрастали по балкам и оврагам. Заселялось село крестьянами-великороссами и малороссами из Курской губернии.

После Октябрьской революции в Ольховке уже в первых числах ноября была установлена советская власть. С октября 1918 г. по январь 1919 г. красные вели оборонительные бои, отражая наступление Донской армии генерала П.Н. Краснова. Летом 1919 г. в результате ожесточенных боев Ольховка оказалось в руках белых. Тогда понятие о пленных отсутствовало и противника, которого не удавалось переманить на свою сторону, уничтожали. Командир красноармейцев Пищулин Т.С. и помощник командира Травов П.С. стали жертвами таких расправ. Советская власть вновь установилась в селе в 1920 году.

Фото: V102.RU (архив)