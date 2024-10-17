Происшествия

СК: мать и сын угорели в Волгограде из-за вспыхнувшего гироскутера

Происшествия 17.10.2024 13:05
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17.10.2024 13:05


В Центральном районе Волгограда следователи проводят проверку по факту пожара в многоквартирном доме на ул. Пролеткульской, в результате которого погибли 17 октября женщина с сыном. По информации СУ СК России по Волгоградской области, причиной пожара могло стать возгорание гироскутера, который заряжался в коридоре квартиры. 

В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома,  обнаружены тела пожилой женщины и её сына. Специалисты пришли к выводу, что вероятной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропрводки. Очаг возгорания находился в коридоре квартиры - воспламенилась розетка, куда было включено зарядное устройство для гироскутера, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 


В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в одной из квартир 4-этажного дома поступило на пульт оперативного дежурного в 06:39. Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.57.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

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