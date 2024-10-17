9 тысяч волгоградцев покусали разные животные

Общество 17.10.2024 11:26
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17.10.2024 11:26
9 тысяч человек обратились к медикам после укусов животных в 2024 году. Такие данные, передает V102.RU, опубликовало управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Это на 30,9% больше среднемноголетнего уровня.
К счастью, случаев бешенства среди населения области в этом году не зарегистрировано. А вот заболевания смертельной инфекцией среди животных – как домашних, так и диких - в регионе фиксируется постоянно.
Напомним, бешенство – неизменно смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления, вероятность летального исхода 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Несколько лет назад в Волгоградской области от бешенства умерли девочка и женщина.
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