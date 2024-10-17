Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в Волгограде

В Волгограде на 77 году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Игорь Третьяков, который более 50 лет был ведущим солистом театра музкомедии и Волгоградского музыкального театра.

Как сообщает V102.RU, трагическую новость сообщили коллеги артиста. Игоря Леонидовича Третьякова не стало 16 октября.

- В 2022 году заслуженный артист РСФСР Третьяков Игорь Леонидович завершил свою артистическую карьеру, она была поистине блистательна и незабываема! Он внёс большой и достойный вклад в развитие художественной культуры и музыкального театрального искусства Волгограда и Волгоградской области, - говорится в некрологе, опубликованном Волгоградским музыкальным театром. - Выражаем глубокие соболезнования семье Игоря Леонидовича.

Игорь Третьяков родился в Туле. В 1971 году он приехал в Волгоград, который стал для него навсегда родным.

Выпускник ГИТИСа, ученик народного артиста СССР Бориса Александровича Покровского, блистательный артист и любимец публики создал более 170 разноплановых ролей. Свою творческую деятельность Игорь Леонидович успешно сочетал с педагогической работой и воспитал немало молодых творческих кадров, являясь преподавателем актерского мастерства на кафедре вокального искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры и режиссёром-постановщиком спектаклей с участием студентов-вокалистов.

- Ещё при жизни Игорь Леонидович Третьяков стал настоящей легендой волгоградской театральной сцены, его имя навсегда вписано в историю Волгоградского музыкального театра, - отмечают его коллеги.

Фото: Волгоградского музыкального театра