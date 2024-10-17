Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier Building









В Центральном районе Волгограда днем 17 октября, по сообщению очевидцев, эвакуировали персонал организаций, расположенных в бизнес-центре Premier Building, а также посетителей.





– Около 11.30 люди массово покинули здание и остаются на улице до сих пор, – сообщают читатели информагентства «Высота 102». – Со стороны ничего подозрительного. Похоже, снова учебная тревога у них.





Дозвониться по номерам телефонов администрации бизнес-центра на момент публикации не удалось. Редакция уточняет информацию.