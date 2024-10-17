Общество

Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier Building

Общество 17.10.2024 12:15
0
17.10.2024 12:15



В Центральном районе Волгограда днем 17 октября, по сообщению очевидцев, эвакуировали персонал организаций, расположенных в бизнес-центре Premier Building, а также посетителей. 

– Около 11.30 люди массово покинули здание и остаются на улице до сих пор, – сообщают читатели информагентства «Высота 102». – Со стороны ничего подозрительного. Похоже, снова учебная тревога у них. 

Дозвониться по номерам телефонов администрации бизнес-центра на момент публикации не удалось. Редакция уточняет информацию. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.10.2024 13:40
Общество 17.10.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 13:22
Общество 17.10.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 11:50
Общество 17.10.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 11:36
Общество 17.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 11:26
Общество 17.10.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 10:04
Общество 17.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 08:31
Общество 17.10.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 07:50
Общество 17.10.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2024 06:32
Общество 17.10.2024 06:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 21:36
Общество 16.10.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 20:43
Общество 16.10.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 19:32
Общество 16.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 17:30
Общество 16.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 16:32
Общество 16.10.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 15:31
Общество 16.10.2024 15:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:13
Депутаты Госдумы ввели штрафы за пропаганду чайлдфриСмотреть фотографии
15:02
Жесткое столкновение фуры и «четырнадцатой» попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержали рецидивиста за разбойное нападение с отверткой на ростовчанкуСмотреть фотографии
13:56
Над сенатором Радаевым нависла угроза из-за неявки в СаратовСмотреть фотографии
13:44
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотекеСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде представили к награде ведущего градостроителя КасимовскогоСмотреть фотографии
13:22
Нового главу компании-концессионера в Волгограде освободили от работы в ККС регионаСмотреть фотографии
13:05
СК: мать и сын угорели в Волгограде из-за вспыхнувшего гироскутераСмотреть фотографии
12:47
Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейскихСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier BuildingСмотреть фотографии
11:54
Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в МихайловкеСмотреть фотографии
11:50
Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октябряСмотреть фотографии
11:36
Андрей Бочаров отправился в город будущегоСмотреть фотографии
11:26
9 тысяч волгоградцев покусали разные животныеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпитьСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двоеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощСмотреть фотографии
09:38
Потерпевшие по делу Ивана Геля обжалуют решение Волгоградского облсуда в СочиСмотреть фотографии
09:24
Волгоградцам рассказали, как оплачивать отопление за октябрьСмотреть фотографии
08:31
В Михайловке семьям четырех героев СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
08:30
Юные динамовки завоевали серебро на «Золотой осени»Смотреть фотографии
08:09
Галопирующий рост цен на АИ-98 притормозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
Долетевшего из Японии голубя спасают волгоградские волонтерыСмотреть фотографии
06:32
Место казни двух человек взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:36
Собачники нашли забавное применение электроколесу в парке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
Подозреваемого в попытке изнасиловать падчерицу отправили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
 