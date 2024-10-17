Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октября

Общество 17.10.2024 11:50
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17.10.2024 11:50
Синоптики изменили прогноз погоды в Волгоградской области в ближайшие дни. Обещавшие 18 октября мокрый снег на севере региона специалисты теперь прогнозируют только дождь в этот день, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Между тем, прогноз дождливых дней пока остается в силе. Сегодня, 17 октября, осадки и туман ожидаются в некоторых районах области. Дожди в регионе продлятся вплоть до субботы, 19 октября. В Волгограде их обещают 18 и 19 октября.
С осадками в регион придет похолодание. Если сегодня в областидневные температуры воздуха могут достигать +14, то уже завтра столбик термометра будет показывать не более +8.
В областном центре 19 октября и вовсе ожидается всего +6.
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