Волгоградцам рассказали, как оплачивать отопление за октябрь





В Волгограде отопительный сезон официально стартует сегодня, 17 октября. И как следствие вопросы о начислениях за отопление в октябре традиционно вышли в разряд самых часто задаваемых. Специалисты расчетного центра ИВЦ ЖКХ ответили на самые популярные из них.

Напомним, что решение о начале отопительного сезона в Волгограде традиционно принимает администрация города. В этом году подавать тепло в дома волгоградцев начали во второй декаде октября. Отсюда вопрос: как дата старта отопительного сезона скажется на платежках?

– Дата старта отопительного сезона никак не влияет на размер платежей владельцев квартир в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, – сообщили в расчетном центре. – Жильцам необходимо поинтересоваться в УК, есть ли в доме общедомовой прибор учета.

Если общедомовой счетчик все-таки есть, сколько заплатит потребитель?

– Если такой прибор имеется в наличии, волгоградцы заплатят ровно столько, сколько тепла поступило в дом, – сообщают специалисты.

А если счетчика нет? Как платить за отопление?

– В таком случае оплата за весь сезон делится равномерно на семь месяцев – с октября по апрель, вне зависимости от даты начала и окончания отопительного периода, – поясняют в ИВЦ ЖКХ. – Это просто определить - в квитанции каждый месяц одинаковая сумма за тепло (и в теплый октябрь, и в холодный февраль), – поясняют волгоградцам.

Напомним, что раньше жители Волгограда платили за отопление 12 месяцев, в том числе и летом. В настоящее время оплата разделена на семь условно холодных месяцев – с октября по апрель.

При этом для каждого дома без счетчика норматив рассчитывается отдельно, в зависимости от этажности, количества и метража квартир и многих других параметров.