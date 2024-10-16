Общество

Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»

Общество 16.10.2024 19:32
0
16.10.2024 19:32


В городе Волжском Волгоградской области стартовали работы по реставрации постамента памятника Ленину на одноименной площади. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, необходимость в ремонте возникла из-за образовавшихся между плитами зазоров и проседания плиты памятника. 

Специалистам парка «Волжский» предстоит поднять гранитные плиты и укрепить бетонную «подушку», на которой они лежат. Кроме того, прилегающая территория к памятнику будет облагорожена клумбами, где высадят новые кусты роз. 

Напомним, что в Волгограде тем временем продолжает разрушаться постамент памятника вождю мирового пролетариата на площади в Центральном районе. Отошедшие от постамента плиты неизвестные специалисты укрепили цементом, однако с обратной стороны памятника фрагменты облицовки находятся в критически аварийном состоянии. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2024 17:30
Общество 16.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 16:32
Общество 16.10.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 15:31
Общество 16.10.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 14:46
Общество 16.10.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 14:24
Общество 16.10.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 12:18
Общество 16.10.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 11:35
Общество 16.10.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 09:42
Общество 16.10.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 09:35
Общество 16.10.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 08:38
Общество 16.10.2024 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 08:34
Общество 16.10.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2024 08:28
Общество 16.10.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2024 21:25
Общество 15.10.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2024 18:07
Общество 15.10.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2024 17:09
Общество 15.10.2024 17:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
17:08
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентовСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В гордуме Волгограда появился депутат-стоматологСмотреть фотографии
16:32
Ворошиловский райсуд Волгограда возвращается домой после мега-пожараСмотреть фотографии
16:14
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайнСмотреть фотографии
15:39
Кассация поставила точку в деле о гибели 3 человек из-за мчавшегося на «красный» КАМАЗа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
Коллекторов в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
14:46
Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высоткиСмотреть фотографии
13:08
В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепаратСмотреть фотографии
13:02
СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной материСмотреть фотографии
12:18
Замерзших жителей Михайловки Волгоградской области обещали обогреть 17 октябряСмотреть фотографии
11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
 