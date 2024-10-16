Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»





В городе Волжском Волгоградской области стартовали работы по реставрации постамента памятника Ленину на одноименной площади. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, необходимость в ремонте возникла из-за образовавшихся между плитами зазоров и проседания плиты памятника.

Специалистам парка «Волжский» предстоит поднять гранитные плиты и укрепить бетонную «подушку», на которой они лежат. Кроме того, прилегающая территория к памятнику будет облагорожена клумбами, где высадят новые кусты роз.

Напомним, что в Волгограде тем временем продолжает разрушаться постамент памятника вождю мирового пролетариата на площади в Центральном районе. Отошедшие от постамента плиты неизвестные специалисты укрепили цементом, однако с обратной стороны памятника фрагменты облицовки находятся в критически аварийном состоянии.