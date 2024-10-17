Андрей Бочаров отправился в город будущего





Губернатор Волгоградской области сегодня, 17 октября, проведет рабочий день в Москве, где посетит СберСити в Рублёво-Архангельском. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как передает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров планирует ознакомиться с применением передовых технологических разработок и инженерных решений для проектирования и строительства современных городов, ряд из которых используется в стране и мире впервые.

– Решения планируется использовать в реализации проектов 10-летней программы развития волгоградской агломерации и региона в целом, – уточняют в пресс-службе обладмина.

Отметим, что СберСити – это первый «умный» город в России, создаваемый по международным стандартам зеленого проектирования