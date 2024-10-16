Расследования

Подозреваемого в попытке изнасиловать падчерицу отправили в СИЗО Волгограда

Расследования 16.10.2024 21:09
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16.10.2024 21:09


Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу жителя Волгограда, подозреваемого органами в попытке совершить сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Напомним, накануне информагентство сообщало о том, что в микрорайоне Семь ветров обнаженная 15-летняя девочка была вынуждена просить о помощи у прохожих после нападения отчима. По словам очевидцев, в истерике подростка волгоградцы застали возле дома №30 по ул. 8-й Воздушной Армии днем 14 октября. 

По имеющимся сведениям, в указанный день, находясь в сильном алкогольном опьянении, отчим девочки-подростка развязал семейный скандал с ее матерью. В какой-то момент мужчина попытался изнасиловать девочку, одна ей удалось вырваться из квартиры. 

Как стало известно ИА «Высота 102», прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ – покушение на изнасилование несовершеннолетней. 

– Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СКР об избрании в отношении отчима девочки меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила сегодня представитель следственного управления.

Накануне глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование совершенного преступления. 

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