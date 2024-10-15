В Волжском пожарные потушили жилой дом на острове Зелёный





15 октября жителей Волжского напугало зарево и клубы чёрного дыма, поднимающиеся над малоэтажной жилой застройкой острова Зелёный. Как сообщает ИА «Высота 102», виновником беспокойства стал пожар в одном из частных домов. Очевидцы засняли происходящее на видео.







- Сообщение о пожаре поступило в 17:14. Горел кирпичный дом на площади 24 кв. метра. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18:37, - рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причины произошедшего в настоящее время устанавливаются специалистами. О пострадавших не сообщается.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me