В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория Овчинникова

Общество 12.01.2026 18:09
Сегодня, 12 января, в Волгограде в День работника прокуратуры состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному работнику прокуратуры Григорию Семеновичу Овчинникову. Герой Советского Союза возглавлял прокуратуру Сиротинского района Сталинградской области.

Информация о заслуженном работнике была обнаружена в ходе изучения архивных данных в конце 2025 года. В церемонии открытия таблички приняли участие прокурор региона Денис Костенко, руководители правоохранительных ведомств региона, ветераны и работники прокуратуры.

Григорий Семенович родился 18 апреля 1896 года в семье крестьян. В 1912 году окончил 3-классное приходское училище. После два года работал в кустарной мастерской подручным слесаря в городе Бирске, затем полировщиком на металлургическом заводе в городе Златоуст Уфимской губернии. С 1915 по 1917 годы служил в Русской имперской армии, с  мая 1917 года - в Красной гвардии, а 1918 по 1923 годы - в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

После демобилизации Овчинников оказался в Сталинграде, где окончил курсы работников милиции.  Далее работал на различных должностях в предприятиях и учреждениях. С марта 1935 года по декабрь 1936 года он занимал должность прокурора Сиротинского района Сталинградского края. 

В ноябре 1941 года Овчинников был призван на службу в РККА. По окончании курсов санинструкторов его направили в военный госпиталь, расположенный в Ростове-на-Дону. В феврале 1942 году переведен в 81-ю бригаду морской пехоты 18-й армии Северо-Кавказского фронта, в составе которой принял участие в военных операциях на Новороссийском направлении.

25 июля 1943 года в ожесточенном бою за высоту 352.1, расположенную южнее станицы Неберджаевской, Овчинников совершил героический подвиг, закрыв собой амбразуру фашистского дзота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение заданий, а также отвагу и героизм красноармейцу Овчинникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» посмертно. Овчинников был похоронен в станице Неберджаевской в братской могиле. В станице его именем названа улица.

В окрестностях станицы Неберджаевской Крымского района Краснодарского края на горе Долгой ему установлен памятник. В 1986 году в селе Осиновка Бирского района Республики Башкортостан ему также был открыт памятник и на одноименной улице названа школа в честь героя. Кроме того, его именем назван пассажирский катер в Севастопольском морском порту. 

