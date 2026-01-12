Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салаты





«Концессии водоснабжения» зафиксировали снижение количества засоров в новогодние праздники. Как рассказали в компании, в новом году аварийные бригады устранили 391 засор на сетях канализации. В прошлом году всего за 9 выходных дней было ликвидировано 419 засоров.

Это свидетельствует о том, что волгоградцы стали реже выбрасывать в унитазы салаты и другую еду, которая провоцирует образование непроходимых пробок на сетях водоотведения. Так называемые «жирберги» - плотные куски застывшего кулинарного жира и хозяйственно-бытовых отходов – чаще всего извлекают из канализации именно в новогодние праздники.



Тем не менее, несознательных граждан по-прежнему хватает. Почему они не выбрасывают остатки еды в мусорные контейнеры, а предпочитают унитаз – остается загадкой. К сожалению, от «жилбергов» избавиться довольно трудно. Если сгусток не поддается каналопромывочной машине, рабочим приходится вырезать часть испорченной трубы и менять её на новую. А это грозит приостановкой подачи ресурса.



Ранее в компании делились не менее шокирующими фактами, что приходится извлекать из канализации: это полотенца, наволочки, наборы для обработки ногтей и даже мобильные телефоны.



К слову, благодаря замене ветхих участков трубопроводов, 12-дневные новогодние каникулы прошли без крупных происшествий или серьезных засоров.