В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергию





В Волгоградской области с 1 января 2026 года выросли тарифы на электроэнергию. Индексация составила 1,7%, сообщает ИА «Высота 102».

Для Волгоградской области ФАС определил минимальный тариф в размере 7,48 руб. за киловатт-час, а максимальный — 7,49 руб. Так, у волгоградцев с газовыми плитами тариф на электроэнергию увеличился на 11 копеек — с 6,62 руб./кВт. ч до 6,73 руб./кВт. ч, а с 1 октября составит 7,49 руб./кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов тариф по-прежнему будет ниже базового.

С 1 января понижающий коэффициент составил 0,7, с 1 октября — 0,71. С января тариф для данной категории граждан вырастет на 8 копеек: с 4,64 руб./кВт.ч до 4,72 руб./кВт. ч. А с октября — еще на 60 копеек и составит 5,32 руб./кВт.ч. Также применяются понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений.

С 2025 года, напомним, в волгоградской области действует дифференциация тарифов на электроэнергию: стоимость электроэнергии зависит от объема её потребления.