Общество

Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили награды

Общество 12.01.2026 17:18
0
12.01.2026 17:18


В Волгограде сегодня, 12 января, прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ.  В мероприятии приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров. руководители силовых ведомств, территориальные и специализированные прокуроры, работники областного аппарата, ветераны органов прокуратуры.


Прокурор Волгоградской области Денис Костенко поздравил присутствующих с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка. После этого Присягу прокурора приняли  молодые сотрудники ведомства – они произнесли клятву о посвящении себя служению Закону, о непримиримой борьбе с любыми его нарушениями, об активной защите интересов личности, общества и государства, о чутком и внимательном отношении к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, о постоянном совершенствовании своего профессионального мастерства, сохранении и приумножении лучших традиций прокуратуры.

В торжественной обстановке Денис Костенко вручил 19 работникам ведомственные награды. Так, например, нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» удостоена начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области Ольга Горлова. Нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» награждена начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Волгоградской области Ирина Фетюхина.


82 работника поощрены правами прокурора региона.

– Прокуратура Волгоградской области, являясь неотъемлемой частью прокуратуры нашей страны, выполняет сложные задачи в целях обеспечения правопорядка и законности, профилактики правонарушений и преступности, повышения уровня правовой культуры жителей Волгоградской области, ­– подчеркнул в своем выступлении губернатор Андрей Бочаров. – Эффективный, проверенный временем, высокопрофессиональный коллектив прокуратуры Волгоградской области, опираясь на закон, знания и опыт предыдущих поколений сотрудников прокуратуры, ветеранов вносит важный вклад в защиту конституционного строя нашей страны, обеспечение комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, в реализацию задач и достижение целей социально-экономического развития региона.


В 2025 году сотрудники прокуратуры пресекли в Волгоградской области более 45 тысяч нарушений законодательства, восстановлены нарушенные права свыше 19 тысяч граждан. По актам прокурорского реагирования к  ответственности привлечено порядка 15 тысяч виновных лиц. По искам прокурора в пользу бюджета взыскано свыше 1,3 млрд. рублей. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел.

Фото: администрация Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области 

Лента новостей

18:37
В Волгоградской области с обледеневшей трассы слетела фураСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Поджигательниц столика в ТЦ нашла полиция по видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваяхСмотреть фотографии
17:38
Нападающий Дмитрий Лаврищев покинул «Ротор»Смотреть фотографии
17:28
Гипермаркеты OBI в Волгограде и Волжском сменят вывески в ближайшее времяСмотреть фотографии
16:50
В Михайловке Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
16:43
На севере Волгограда ночью проведут ремонт на водоводеСмотреть фотографии
16:24
«Учитель, зажигающий сердца»: скончался известный ученый и педагог ВолгГТУ Леонид ГуревичСмотреть фотографии
15:56
Северо-восток Волгоградской области сковал ледСмотреть фотографии
15:43
Волгоградка испугалась обмана и отдала мошенникам более 1 млнСмотреть фотографии
15:33
На юге Волгограда спасли троих детей из горящего общежитияСмотреть фотографии
15:03
Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы в 2026 годуСмотреть фотографии
15:01
В УФНС напомнили волгоградцам о росте транспортного налога и сроках оплатыСмотреть фотографии
14:44
В пойме под Волгоградом за 5 лет построят 62 ВПССмотреть фотографии
14:41
Близняшки из Волжского пробуются на роли Оли и Яло в к/ф Первого каналаСмотреть фотографии
14:29
Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:31
Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
13:12
Волгоградцы провезли тележку с элитным алкоголем под носом у охраны «Ашана» – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в ВолжскомСмотреть фотографии
12:28
Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 январяСмотреть фотографии
11:48
В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторанаСмотреть фотографии
11:47
«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Суд Волгограда оставил государству миллиардное имущество экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде игровой автомат конфисковали в собственность государстваСмотреть фотографии
11:20
Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»Смотреть фотографии
11:12
Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИКСмотреть фотографии
11:06
Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 годуСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снегаСмотреть фотографии
10:02
Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажаСмотреть фотографии
 