Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили награды





В Волгограде сегодня, 12 января, прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры РФ. В мероприятии приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров. руководители силовых ведомств, территориальные и специализированные прокуроры, работники областного аппарата, ветераны органов прокуратуры.





Прокурор Волгоградской области Денис Костенко поздравил присутствующих с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка. После этого Присягу прокурора приняли молодые сотрудники ведомства – они произнесли клятву о посвящении себя служению Закону, о непримиримой борьбе с любыми его нарушениями, об активной защите интересов личности, общества и государства, о чутком и внимательном отношении к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, о постоянном совершенствовании своего профессионального мастерства, сохранении и приумножении лучших традиций прокуратуры.

В торжественной обстановке Денис Костенко вручил 19 работникам ведомственные награды. Так, например, нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» удостоена начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области Ольга Горлова. Нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» награждена начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Волгоградской области Ирина Фетюхина.





82 работника поощрены правами прокурора региона.

– Прокуратура Волгоградской области, являясь неотъемлемой частью прокуратуры нашей страны, выполняет сложные задачи в целях обеспечения правопорядка и законности, профилактики правонарушений и преступности, повышения уровня правовой культуры жителей Волгоградской области, ­– подчеркнул в своем выступлении губернатор Андрей Бочаров. – Эффективный, проверенный временем, высокопрофессиональный коллектив прокуратуры Волгоградской области, опираясь на закон, знания и опыт предыдущих поколений сотрудников прокуратуры, ветеранов вносит важный вклад в защиту конституционного строя нашей страны, обеспечение комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, в реализацию задач и достижение целей социально-экономического развития региона.





В 2025 году сотрудники прокуратуры пресекли в Волгоградской области более 45 тысяч нарушений законодательства, восстановлены нарушенные права свыше 19 тысяч граждан. По актам прокурорского реагирования к ответственности привлечено порядка 15 тысяч виновных лиц. По искам прокурора в пользу бюджета взыскано свыше 1,3 млрд. рублей. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел.

Фото: администрация Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области