



В Волгограде заведующая магазином «Fix Price» выслушала приговор суда после несчастного случая, в результате которого одна из сотрудниц получила тяжкие травмы.

По информации суда, на момент инцидента Светлана Ч. занимала должность заведующей магазином «Fix Price» на ул. Быстрова в Волгограде. Так как магазин находится на втором этаже, товары поднимались в торговый зал на грузовом лифте. И фактически управляться с ним после обучения могла лишь подсудимая.

– Несмотря на это, 27 февраля 2024 года Светлана Ч. выгружала товары совместно с администратором магазина. Закрыв двери шахты лифта на первом этаже, Светлана Ч. вместе с еще одной сотрудницей магазина вернулась на второй этаж в торговый зал магазина, где также находилась администратор магазина. В нарушение требований п. 3.6.8 и п. 3.8.4 ППР, п. 3.12.15 и п. 3.14.9 ИОТ №14-21 заведующая поручила сотруднице магазина закрыть двери шахты лифта в торговом зале магазина. Заметив, что последняя не справляется с поставленной задачей, администратор решила помочь коллеге. Потянувшись вверх к фиксатору створки двери лифта, она оступилась и упала в шахту лифта, – говорится в материалах уголовного дела.

Вследствие преступной небрежности подсудимой произошло падение администратора магазина в шахту лифтового оборудования, в результате которого потерпевшей причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сообщается, что обвиняемая в ходе судебного заседания своей вины не признала. Тем не менее, приговором мирового судьи судебного участка №88 Светлана Ч. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда

– Волгоградке назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы, – сообщили в районном суде журналистам. –Приговор вступил в законную силу.