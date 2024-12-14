



Жители Городища Волгоградской области обратились к властям с просьбой построить новую школу в самом ближайшем к городу-герою райцентре. Как рассказали V102.RU городищенцы, в последние годы население рабочего поселка стало заметно увеличиваться, в том числе благодаря активной застройке индивидуальными домами. С растущим количеством детей существующие школы уже не справляются.

Так, почти на 700 земельных участках на улицах Роз, Сибирская, Продольная, Вязов, Родниковая, Цветочная, Сосновая, Виноградная, Полевая и др. в Городище за последние годы были возведены частные дома, в которые заселилось много семей с детьми. За этими участками власти нарезали еще более 3000 земельных наделов, в том числе для многодетных семей.

– Понятно, что дети вырастают и им надо идти в школу. Однако работающих в Городище трех общеобразовательных школ уже давно перестало хватать. В некоторых школах дети занимаются в три смены, сами уроки сокращены до 30 минут, а перемены – до 5 минут, – рассказывают родители.

При этом все три школы расположены достаточно далеко от новых микрорайонов с частным сектором.

– Нашим детям приходится ходить на уроки, каждый день рискуя жизнью, – продолжают жители. – Общественного транспорта нет, школьники вынуждены идти по проезжей части улицы Автомобилистов, так как на дорогах нет тротуаров, зачастую – в слякоть и преодолевая снежные сугробы или горы обрезанных веток и мусора на обочинах. При этом в вечернее время на этой дороге часто не горят уличные фонари. Возят на школьном автобусе только младшеклассников, а старшие добираются сами.

Расстояние от некоторых домов до школы – 5 километров. Не у каждых родителей есть свой личный автотранспорт или время, чтобы отвезти школьников на уроки.

– Даже в селах развозят детей по школам. По нормам СанПиН должен быть организован школьный автобус, если ученики живут более чем в 1 километре от школы. Почему же наши дети должны идти пешком такие расстояния? – спрашивают городищенцы.

Несколько лет назад власти Городищенского района выделили земельный участок под строительство школы и детского сада. Однако на том дело и встало.

– В администрации района нам заявили, что проекты по строительству новых школ регион может реализовывать только при участии федерального центра. Но в Волгограде же строятся новые школы. Городище уже давно по географическому положению стал фактически еще одним районом города. Почему же у наших детей нет возможности учиться в комфортных условиях? – задаются вопросом родители.

Недавно жители Городища подготовили коллективное обращение и адресовали вопросы в администрацию Волгоградской области.

На днях городищенцы получили ответы из двух комитетов администрации Волгоградской области – из регионального комитета образования, науки и молодежной политики, а также комитета финансов. При этом содержащиеся там сведения оказались противоречивыми.

Чиновники объяснили, в частности, ситуацию с графиком обучения в школах райцентра. Так, из-за капитального ремонта МБУ Городищенская СШ №1 занятия временно перенесены в здания старшей школы этого учреждения, а также в вечернюю школу МБУ, в связи с чем и были введены дополнительные смены. При этом в двух других общеобразовательных учреждениях уроки ведутся в односменном режиме.

Что касается строительства новой школы, то чиновники подтвердили, что власти района сформировали земельный участок под ее размещение на ул. Продольная.

В комитете также заверили, что при составлении проекта бюджета на 2025 год и плановый период 26-27 годов администрация района должна будет рассмотреть вопрос о выделении средств для проведения аукциона по определению подрядчика на подготовку проекта будущей школы.

В настоящее время, отметили чиновники, строительство школ на территории региона осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования из регионального и местного. Однако, чтобы попасть в федеральную программу, необходимо пройти конкурсный отбор в Минпросвещения РФ. Конкурсные процедуры для строительства общеобразовательных учреждений со сроком ввода в эксплуатацию до 2024 года завершены. А новый конкурс, как следует из ответа, в федеральном центре пока не объявляли.

Интересно, что в областном комитете образования, науки и молодежной политики признали острую нуждаемость в новой школе. В то же время в документе, полученном из комитета финансов, утверждается, что в городском поселении Городище - нулевая потребность в новых местах, а потому новой школы райцентру не видать.

– Это удивительное письмо, – говорят жители Городища. – На сегодня вместимость школы №1 по данным с сайтов общеобразовательных учреждений - 1100 учеников, а учатся в ней 1925 человек. В школах №№2 и 3 должны учиться 490 человек, а обучаются 595 и 635 детей. Перебор в трех школах – 1075 учеников. Откуда тогда взялась нулевая потребность в новых местах?

В том, что власти в конечном итоге не собираются строить новую школу в Городище, жители убедились и после рассмотрения проекта бюджета муниципалитета на 2025 год - в главный финансовый документ района по итогам слушаний, прошедших 3 декабря, подготовку проекта новой стройки в очередной раз не включили.

– Очень жаль, что ни нас, ни наших детей не услышали. Действия районных чиновников расходятся с политикой федеральных властей, которые призывают создавать семьи и рожать детей. Но ведь детей, когда они подрастут, надо учить! Если власти считают, что нашим детям надо потерпеть, то пусть начнут сначала с себя, – негодуют городищенцы.

К слову, более месяца назад редакция V102.RU обращалась с запросом к главе Городищенского района Сергею Будникову с просьбой пояснить ситуацию со школами в райцентре, однако ответ от чиновника так и не был получен.

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