Волгоградцы в ночь на 14 декабря увидят пик разноцветного звездопада





Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Как сообщили V102.RU в волгоградском планетарии, звездопад, который начался 4 декабря, продлится до 16 декабря. Но предстоящая ночь окажется самой богатой на падающие метеориты. Больше всего метеоров можно увидеть около 6 часов утра - до 120 метеоров за 60 минут.

Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Как сообщили V102.RU в волгоградском планетарии, звездопад, который начался 4 декабря, продлится до 16 декабря. Но предстоящая ночь окажется самой богатой на падающие метеориты. Больше всего метеоров можно увидеть около 6 часов утра - до 120 метеоров за 60 минут.

Метеоры Геминид оставляют за собой длинный след, они очень яркие и разноцветные: в основном белые, иногда желтые, встречаются красные, синие и зеленые. Одна из причин такого разнообразия цветов в том, что метеороиды этого потока содержат различные химические компоненты, например, натрий и кальций.Геминиды – один из самых интенсивных метеорных потоков, которые можно наблюдать с Земли. Они отличаются от других метеорных потоков наличием большого количества болидов – метеоров, сгорающих в атмосфере планеты с повышенной яркостью. Некоторые болиды в момент вспышки могут светиться ярче, чем Луна.Наблюдать падающие в декабре звезды можно в обоих полушариях.