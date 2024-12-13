В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УК





В Волгограде прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с обслуживанием многоквартирного дома №9 ул. Хиросимы. Как сообщает ИА «Высота 102», регулярно начисляя квартплату, организация забыла о необходимости своевременного ремонта сооружения. В результате из-за текущей крыши оказались повреждены общедомовые помещения.

- Во время выездной проверки были зафиксированы повреждения штукатурно-плиточного слоя фасада и подъездов № 1 – 4 дома, затечные пятна на потолке лестничной площадки 5 этажа в подъезде № 1, трещины кровли в 1-м подъезде, в том числе над квартирой заявителя, отключенные от системы общедомовой системы отопления радиаторы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Надзорным органом было вынесено в адрес директора ООО «УК Центрального района» обязательное к исполнению представление. После столь пристального внимания, организация поспешила компенсировать ущерб одному из жильцов, чья квартира пострадала из-за подтоплений. Ему было выплачено 70 тыс. рублей.

Кроме того, УК пришлось всё же выполнить свои обязанности, произведя ремонт кровельного покрытия, подъездов и системы отопления.

Отметим, на этом траты организации не закончились. По инициативе прокуратуры ООО «УК Центрального района» были выписаны штрафы в сумме порядка 150 тыс. рублей.

Фото: прокуратура Волгоградской области