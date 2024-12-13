Индексацию проведут и с 1 октября 2025 года. Осенью будущего года она составит 4,5%.
Общество 13.12.2024 20:39
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13.12.2024 20:39
Индексацию проведут и с 1 октября 2025 года. Осенью будущего года она составит 4,5%.
С 1 января 2025 года работникам госучреждений Волгоградской области на 5,1% проиндексируют размеры окладов и ставок заработной платы. Соответствующее постановление, сообщает V102.RU, издано в администрации Волгоградской области. При этом действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами президента России.Также в документе содержатся рекомендации местным органам власти повысить оклады на такой же уровень работникам муниципальных учреждений.
Индексацию проведут и с 1 октября 2025 года. Осенью будущего года она составит 4,5%.
Напомним, в прошлом году индексация окладов работников госучреждений была проведена с 1 декабря. Тогда оклады увеличили на 10,9%.
А с 1 декабря 2024 года на 15% проиндексирована зарплата работников государственных органов Волгоградской области, денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области
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