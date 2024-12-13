



В Волгоградской области учёные Волгоградского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии завершили исследовательский вылов рыбы в верхнем плёсе Цимлянского водохранилища. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты отмечают здесь постепенный рост рыбных запасов.







Научный подход

Исследования ихтиофауны на Дону и в Цимлянском водохранилище проводятся учёными с советских времён. Для этого в своё время были созданы 6 контрольно-наблюдательных пунктов. Такое количество было связано с интенсивным выловом, когда существовали 30 тоней — специализированных промысловых участков для рыбного лова. Однако в настоящее время из-за действующего на Дону запрета промышленного лова, по словам экспертов, в столь плотном мониторинге нет необходимости, и количество точек наблюдения было сокращено до двух.





- Сейчас мы находимся на реке Дон. Это тоня Некрасовская. Здесь располагается наблюдательный пункт, где мы сегодня завершаем сезон полевых исследований 2024 года. Нами здесь была осуществлена постановка закидного невода для сбора ихтиологического материала. Сама тоня Некрасовская — это уникальное место. Она основана в 1999 году и с того времени регулярно используется для научных исследований, — рассказал заместитель руководителя Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Николай Куценко.





Работы на этом участке Дона проводятся в разные периоды года и направлены на получение широкого объёма данных о популяции рыб и условиях их обитания.

- В весенний период здесь отслеживаем традиционную миграцию, когда рыба с Цимлянского водохранилища устремляется в акваторию Дона для естественного воспроизводства. В летний период работы производятся с меньшей интенсивностью. Они направлены на изучение природных процессов, связанных с кормовой миграцией рыб. Благодаря такому вылову мы получаем уникальные данные о питании и численности видов. В осенний период происходит так называемый скат, когда поднявшиеся в Дон во время миграционных процессов особи возвращаются в Цимлянское водохранилище и низовья Дона, на более глубоководные участки в так называемые зимовальные ямы, — добавил Николай Куценко.









Результаты сегодняшнего научного вылова на тоне Некрасовской специалистам только предстоит проанализировать, однако уже сейчас отмечается довольно большой объём попавшей в невод рыбы — порядка 300 килограмм. В их числе большое количество окуней и щук.





Традиционно, более 2/3 улова учёными было сразу же выпущено. Оставшиеся особи эксперты повторно осмотрели на предмет наличия краснокнижных видов, и, как оказалось, не зря. Среди нескольких сотен рыб затесалась и «золотая», относящаяся к краснокнижным видам.

«Житница юга России»

По словам научных сотрудников, благодаря сравнительно благоприятному водному режиму, объём рыбных запасов Цимлянского водохранилища ежегодно растёт.

- На протяжении последних лет отмечаем устойчивую тенденцию к увеличению запасов промысловых видов рыб. В 2025 году мы прогнозируем, что он составит порядка 32 тыс. тонн. С учётом достаточно благоприятного в этом году гидрологического режима мы сейчас готовим прогноз на 2026 год. Если не вмешаются никакие негативные факторы, то мы ожидаем прирост запасов ещё где-то на 5%.

Примечательно, что увеличение запасов происходит, несмотря на промышленный вылов в Цимлянском водохранилище. По словам специалистов, это во многом говорит о том, что учёным и контролирующим органам удалось найти баланс по разрешительным квотам на промышленную добычу, который позволяет как удовлетворить внутренний спрос на рыбную продукцию, так и не нарушать естественные природные процессы.





- В настоящее время Цимлянское водохранилище в каком-то смысле — это житница всего юга России. Отсюда продукция развозится по многим регионам. Кроме того, в последние годы местные рыболовные хозяйства активно участвуют в гуманитарной миссии по обеспечению продовольствием воссоединившихся с Россией регионов, поставляя туда рыбную продукцию, — рассказал журналистам директор компании «Шторм», занимающейся выловом рыбы из Цимлянского водохранилища, Олег Понамарев.

Учёные признают, что на водоемах действительно существует проблема браконьерства, но в настоящее время борьбе с нарушителями правоохранительные органы уделяют всё более и более пристальное внимание. Однако, вопреки расхожему мнению, браконьерство — далеко не единственный фактор, влияющий на рыбные запасы. Куда больше они подвержены воздействию природных явлений и нерегулируемой хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.

- Один из основных факторов, влияющих на объёмы и видовую структуру рыбных запасов, — это гидрология. В конце августа — начале сентября мы ежегодно осуществляем так называемый «мальковый рейс». Наше исследовательское судно проходит по акватории Цимлянского водохранилища, что позволяет нам изучить количественный и качественный состав молоди рыбы. Из примечательного в этом году могу отметить большое количество судака и леща. Также был установлен рост численности молоди шемаи. Это краснокнижный вид, и увеличение его численности — очень хорошая тенденция,— добавил заместитель руководителя Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»