В Волгограде до 15 декабря изменят схему автомобильного движения





В Ворошиловском районе Волгограда городские власти изменили схему автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», 13 декабря для автомобилей закрыт проезд по ул. Циолковского.

По информации мэрии, ограничения связаны с подключением нового жилого массива к сетям водоснабжения и водоотведения. Дорога будет перекрыта в районе дома №19 до 15 декабря.

Автолюбители смогут объехать этот участок по ул. Иркутской, ул. Баррикадной и ул. Рабоче-Крестьянской.

Кроме того, с 10:00 14 декабря по 6:00 15 декабря будет сужена проезжая часть ул. Рабоче-Крестьянской у остановки общественного транспорта «Фабрика «Царица». Ограничения затронут направление движения из Ворошиловского в Центральный район и также связаны с производством работ на коммунальных сетях, правда, на этот раз ремонтных, по восстановлению магистрального водовода.