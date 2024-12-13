Общество

«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедь

Общество 13.12.2024 19:42
0
13.12.2024 19:42


Жители хутора Ветютнев Фроловского района Волгоградской области бьют тревогу из-за лебедя, который один остался на замёрзшем озере вблизи реки Арчеда. Как сообщает ИА «Высота 102», по неизвестной причине птица вовремя не улетела на юг вместе со своими сородичами и оказалась застигнута врасплох морозами.



- Осенью у нас в озере здесь было четыре лебедя. Они очень полюбились всей местной детворе. Ребята постоянно наблюдали, как они плавают и ловят рыбу. Ближе к зиме большинство лебедей улетело, но один так и остался здесь, - рассказала журналистам местная жительница Юлия Полеева.

По словам хуторянки, сейчас с первыми морозами озеро затянулось льдом, а птица теперь беспомощно ходит по льду без еды и воды в надежде найти полынью.

Местные жители боятся, что в таких условиях лебедь долго не протянет и просят специалистов откликнуться и помочь в сложившейся ситуации.

Отметим, это не первый случай, когда в озере на территории хутора Ветютнев приходится спасать лебедей. Весной здесь же зоозащитники были вынуждены забрать на лечение птицу со сломанным крылом. Местные предполагают, что, возможно, именно этот лебедь сейчас вновь вернулся на озеро и по ошибке остался здесь зимовать.

Между тем, в приюте «Птичий остров» сообщили, что готовы принять птицу. Однако у волонтеров нет возможности выезжать в область и самостоятельно ее отлавливать. В подобных ситуациях иногда на помощь попавшим в беду пернатым приходят местные жители, власти и спасатели. Они прорубают полыньи, где птицы могут пережить морозы.

Фото и видео: Юлия Полеева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2024 20:39
Общество 13.12.2024 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 18:40
Общество 13.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 17:29
Общество 13.12.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 16:22
Общество 13.12.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 16:08
Общество 13.12.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 16:05
Общество 13.12.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 15:17
Общество 13.12.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 15:06
Общество 13.12.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 14:44
Общество 13.12.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 13:29
Общество 13.12.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 13:05
Общество 13.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 12:57
Общество 13.12.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 10:12
Общество 13.12.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 09:40
Общество 13.12.2024 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2024 08:25
Общество 13.12.2024 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:06
РКН заблокировал доступ к ViberСмотреть фотографии
20:39
Работникам госучреждений Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют окладыСмотреть фотографии
20:14
Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с ПутинымСмотреть фотографии
19:42
«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на КубеСмотреть фотографии
18:16
В Волжском арестован жилец общежития за угрозы убийством участнику СВОСмотреть фотографии
17:29
Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снегаСмотреть фотографии
16:57
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяцаСмотреть фотографии
16:53
Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 годуСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УКСмотреть фотографии
16:05
Арестованного главу района Волгоградской области заменил его замСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде до 15 декабря изменят схему автомобильного движенияСмотреть фотографии
15:06
«Одной рукой колол лёд, другой - тащил пацана»: житель Михайловки рассказал о спасении провалившихся в пруд детейСмотреть фотографии
14:44
Делу время? Волгоградцам предстоит выйти на работу 31 декабряСмотреть фотографии
13:29
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопадСмотреть фотографии
13:08
Очевидцы засняли массовое ДТП с фурой «Магнит» на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабряСмотреть фотографии
12:57
Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки АхтубыСмотреть фотографии
12:44
УФСБ: начальница почты незаконно открыла банковские счета, желая угодить начальствуСмотреть фотографии
12:29
Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:17
Вопрос ребром: Андрей Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:50
В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьниковСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьницСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Иномарка насмерть сбила пешехода на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волжском на заправке обнаружен труп 57-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:12
«Житница юга России»: учёные ВНИРО прогнозируют рост рыбных запасов Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Под Волгоградом на фоне ухудшении погоды столкнулись два грузовика HyundaiСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивистаСмотреть фотографии
 