«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедь





Жители хутора Ветютнев Фроловского района Волгоградской области бьют тревогу из-за лебедя, который один остался на замёрзшем озере вблизи реки Арчеда. Как сообщает ИА «Высота 102», по неизвестной причине птица вовремя не улетела на юг вместе со своими сородичами и оказалась застигнута врасплох морозами.







- Осенью у нас в озере здесь было четыре лебедя. Они очень полюбились всей местной детворе. Ребята постоянно наблюдали, как они плавают и ловят рыбу. Ближе к зиме большинство лебедей улетело, но один так и остался здесь, - рассказала журналистам местная жительница Юлия Полеева.

По словам хуторянки, сейчас с первыми морозами озеро затянулось льдом, а птица теперь беспомощно ходит по льду без еды и воды в надежде найти полынью.

Местные жители боятся, что в таких условиях лебедь долго не протянет и просят специалистов откликнуться и помочь в сложившейся ситуации.

Отметим, это не первый случай, когда в озере на территории хутора Ветютнев приходится спасать лебедей. Весной здесь же зоозащитники были вынуждены забрать на лечение птицу со сломанным крылом. Местные предполагают, что, возможно, именно этот лебедь сейчас вновь вернулся на озеро и по ошибке остался здесь зимовать.

Между тем, в приюте «Птичий остров» сообщили, что готовы принять птицу. Однако у волонтеров нет возможности выезжать в область и самостоятельно ее отлавливать. В подобных ситуациях иногда на помощь попавшим в беду пернатым приходят местные жители, власти и спасатели. Они прорубают полыньи, где птицы могут пережить морозы.



Фото и видео: Юлия Полеева