Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снега

Не прошло и двух недель с начала зимы, как в Волгограде произошло редкое природное явление – выпал снег.









Конечно, редкое - это немного с иронией, так как мы, похоже, уже начинаем отвыкать от снежных сугробов, трескучем морозце, который моментально превращает щечки малыша в красные «яблочки».









Поэтому так радуемся снегу. Пусть даже такому, не очень сильному. Это все лучше, чем серый асфальт и унылые пейзажи.









Как похорошел Волгоград под белоснежным покрывалом - в фоторепортаже.

















































Фото Павла Мирошкина V102.RU