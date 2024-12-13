Общество

Делу время? Волгоградцам предстоит выйти на работу 31 декабря

Общество 13.12.2024 14:44
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13.12.2024 14:44


12 декабря в правительстве России отклонили инициативу депутатов Госдумы о введении в производственный календарь нового нерабочего дня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», избранники намеревались сделать выходным 31 декабря.

По мнению парламентариев, предложение позволило бы исключить ситуацию, когда отдельные регионы самостоятельно устанавливают последний день декабря нерабочим, а граждане на других территориях в этом отношении находятся в более ущемлённом положении.

Однако федеральные чиновники законопроект отклонили, указав, что правительство хочет оставить соответствующее право за собой при формировании производственного календаря.

Примечательно, что это не первая попытка депутатов сделать 31 декабря нерабочим днём. Соответствующий законопроект был разработан ещё в 2020 году и уже неоднократно отклонялся. Ранее свою позицию правительство обосновывало тем, что 31 декабря и так выпадало на выходной.

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