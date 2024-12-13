Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на Кубе

В Старополтавском районе Волгоградской области суд по иску прокуратуры отменил решение местных властей о предоставлении в аренду земельного участка. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники попытались незаконно передать коммерсанту 63 га сельхозугодий.
По информации надзорного органа, районные власти не могли распоряжаться этой территорией из-за её связи с Кубой.
Как выяснилось во время проверки, на земельном участке расположен пруд Большой, который является частью реки с экзотичным названием Куба и находится в федеральной собственности.
Отметим, решением Старополтавского районного суда договор был аннулирован.
Фото из архива ИА «Высота 102»