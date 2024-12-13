Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабря

В Ленинском районе Волгоградской области 17 декабря будет закрыт для автотранспорта железнодорожный, передает V102.RU.

- В связи с ремонтными работами с 00:00 до 9:00 17 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 71 км перегона Ленинск – Солодовка (в месте пересечения с автодорогой Ленинск – Красный Октябрь), - сообщили в ПривЖД.

Водителям рекомендуют объезжать этот участок по автомобильной дороге Р-229 «Волжский –Быково – Николаевск» (поворот на село Вондо). Также можно воспользоваться железнодорожными переездами в районе станции Ленинск и вблизи поселка Солодовка.

Фото ПривЖД