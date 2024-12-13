«Одной рукой колол лёд, другой - тащил пацана»: житель Михайловки рассказал о спасении провалившихся в пруд детей

В Михайловке Волгоградской области беспечность подростков, которые хотели перебежать по льду пруд, едва не обернулась трагедией. Четверо школьников провалились в воду, но им удалось спастись, в том числе благодаря очевидцам, которые оказались поблизости.

- Это череда случайностей, которая помогла спасти детей, - считает местный житель Евгений Михайлов, который был на пробежке и оказался рядом с местом происшествия. - Моя супруга закончила тренировку в парке и ждала меня в машине. Мне оставалось пробежать еще 200-300 метров. Я как раз был недалеко от пруда, когда все произошло.

Евгений говорит, что видел группу подростков, которые катались у водоема с горки, а потом побежали по льду через пруд в сторону стадиона.

- Они бежали гуськом, а потом в какой-то момент сгруппировались, оказались рядом друг с другом. Тогда, видимо, лёд и не выдержал. Трое ребят, которые повзрослее, они смогли выскочить и убежать. Тот, что помладше, оказался в полынье, начал барахтаться. Я понял, что он не выберется и кинулся ему на помощь, - вспоминает мужчина.

По его словам, мальчик оказался настоящим борцом. Он не паниковал, слушался, что ему говорит взрослый, чтобы спастись. Все произошло примерно в 10-12 метрах от берега.

- Он боролся до конца, хотя и говорил мне, что, наверное, это всё. Я его одной рукой за шкирку тащил, другой колол лёд, - рассказывает Евгений. - Пока я прокладывал путь, говорил ему, чтобы он цеплялся за лёд, чтобы не уйти под воду. Потом снова тащил его, пока не почувствовал дна. Уже на финише помог парень, который катался по парку на велосипеде. Он увидел, что произошло и тоже бросился на помощь. Разбил оставшийся у берега лёд и помог выйти.

- Порезанный, поцарапанный, с ушибами, но живой - это главное, - описывает свое состояние спаситель мальчика.

Уже на берегу подростку оказывали помощь другие прохожие, которые прибежали на крики к месту происшествия. Евгений ушел в машину греться, а уже позже узнал от сотрудников полиции, чем закончилась эта история с подростками.

В ГУ МВД России по региону ранее сообщили, что ребята в возрасте 14, 13, 12 и 10 лет с переохлаждением были доставлены в детскую больницу.

Фото: Евгения Медведева / ГУ МВД России по Волгоградской области

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU