В Калаче 18-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим

Фото госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району
Происшествия 13.10.2024 14:37
0
13.10.2024 14:37
Фото госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району
В Калаче-на-Дону Волгоградской области 18-летний водитель Лады Весты устроил ДТП, в котором пострадал мужчина. Также одна из машин повредила забор частного дома. Как сообщили V102.RU в отделении госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району, авария произошла сегодня, 13 октября, на улице Революционная.
- При совершении обгона отечественный автомобиль под управлением молодого человека выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Volkswagen Passat, за рулем которого находился 56-летний мужчина, - говорится в сообщении госавтоинспекции.В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения, его госпитализировали.
Фото госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району
На станции «Заканальная» в Волгограде нашли тело мужчины13.10.2024 19:42
Происшествия 13.10.2024 19:42
На конных скачках под Волгоградом наездника выбросило с «качалки»13.10.2024 19:08
Происшествия 13.10.2024 19:08
Под Волгоградом из-за пьяного водителя пострадал 9-летний13.10.2024 15:56
Происшествия 13.10.2024 15:56
Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗель13.10.2024 14:08
Происшествия 13.10.2024 14:08
В Волгограде пенсионерка покалечилась в автобусе13.10.2024 10:56
Происшествия 13.10.2024 10:56
Самолет Казань-Волгоград задержали на 7,5 часов13.10.2024 10:11
Происшествия 13.10.2024 10:11
В Камышине на федеральной трассе произошло массовое ДТП12.10.2024 16:39
Происшествия 12.10.2024 16:39
В Камышине сгорела гостиница «Околица»12.10.2024 13:09
Происшествия 12.10.2024 13:09
В Кумылженском районе задержали устроившего смертельное ДТП подростка12.10.2024 12:47
Происшествия 12.10.2024 12:47
Под Волгоградом погибла 17-летняя пассажирка улетевшей в кювет иномарки12.10.2024 11:50
Происшествия 12.10.2024 11:50
Водителя, отправившего в больницу пешехода, разыскивают в Волгограде12.10.2024 10:40
Происшествия 12.10.2024 10:40
В Волгограде потушили пожар на территории промзоны тракторного завода12.10.2024 10:03
Происшествия 12.10.2024 10:03
В Волгограде «Лада Приора» сбила пешехода у автобусной остановки12.10.2024 09:45
Происшествия 12.10.2024 09:45
В Волгограде штрафы за саботаж платных парковок направят на ремонт дорог12.10.2024 08:12
Происшествия 12.10.2024 08:12
В Волгограде минивэн протаранил легковушку из-за нерасторопного пешехода11.10.2024 20:15
Происшествия 11.10.2024 20:15