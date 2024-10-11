Расследования

В Воронеже наглый волгоградец пытался угнать машину с АЗС: видео

Расследования 11.10.2024 16:38
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11.10.2024 16:38


В Воронеже сотрудники полиции задержали неоднократно судимых 31-летнего жителя Волгоградской области и его 35-летнего знакомого из Екатеринбурга, которые попытались угнать автомобиль у местного жителя на автозаправке, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области. Инцидент зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.



Установлено, что вечером 5 октября этого года потерпевший приехал заправиться на станцию по улице Ильюшина. Когда водитель заправлял автомобиль, к нему подошли двое неизвестных и потребовали ключи от машины. После отказа злоумышленники несколько раз ударили автовладельца и скрылись. 

По записям с камер полиция установила личности и маршрут их передвижения. Вместе с белгородскими госавтоинспекторами оперативники задержали подозреваемых на территории города Старый Оскол и доставили в отдел полиции. Задержанные признались в содеянном. 

-  В настоящее время в отношении фигурантов отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - уточнили в ГУ МВД России по Воронежской области. 

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Видео: ГУ МВД России по Воронежской области

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