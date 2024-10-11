



Накануне поздним вечером в Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi A5 и курьера на электровелосипеде. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, за рулем дорогой иномарки сидел 18-летний водитель.





Установлено, что автомобиль двигался со стороны улицы Кубанской в сторону улицы Невской, когда напротив строения №2А по улице Пархоменко сбил 17-летнего доставщика на электровелосипеде.

- В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован. В отношении водителя возбуждено дело об административном производстве по ст. 12.24 КоАП РФ, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград №1 / t.me; Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области