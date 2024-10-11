Происшествия

В Волгограде иномарка сбила курьера на ул. Пархоменко

Происшествия 11.10.2024 08:10
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11.10.2024 08:10




Происшествие случилось вечером 10 октября в Центральном районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, на улице Пархоменко автомобиль сбил молодого человека, занимающегося доставкой, который двигался на электросамокате по проезжей части. 
Случившееся сняла камера домофона на одном из домов. На кадрах сначала появляется движущийся электросамокат, за которым на высокой скорости едет автомобиль. После чего раздается характерный звук удара. На других кадрах, снятых очевидцами, зафиксировано, как к пострадавшему подбежали люди, один из них схватился за голову. 
Молодому человеку вызвали скорую помощь. Состояние пострадавшего уточняется. 
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