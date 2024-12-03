Т2 замораживает цены на тарифы навечно

Телеком 03.12.2024 17:13 Реклама
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03.12.2024 17:13 Реклама
Оператор выводит свое предложение по заморозке цен на новый уровень. Компания фиксирует стоимость тарифов открытой линейки навсегда. Воспользоваться заморозкой могут новые или действующие клиенты, перешедшие на один из актуальных тарифов оператора.
Т2 обновляет акцию по заморозке цен. Ранее компания предоставила возможность своим клиентам зафиксировать сумму абонентского платежа на 1 и 2 года.Это предложение получило положительный отклик у клиентов. Теперь оператор запускает заморозку цен на актуальные тарифы навечно, защищая своих абонентов от повышения стоимости на весь период пользования выбранным тарифным планом.
Оператор замораживает стоимость абонентского платежа новым и действующим клиентам, перешедшим на тарифы открытой линейки до 21 января 2025 года. Вне зависимости от изменений на рынке, цены останутся прежними. Вечная заморозка дает возможность абонентам T2 планировать свои расходы на связь на длительный срок и получать качественные услуги без дополнительных финансовых нагрузок.
Подробности– на сайте https://freeze.t2.ru/
Фото: Т2
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