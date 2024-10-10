Экономика

Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»

Экономика 10.10.2024 16:23 Реклама
0
10.10.2024 16:23 Реклама


Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» –  участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip. 
Оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:
• 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
• 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
• 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.
Акция проводится с7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTripне учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус. 
Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.10.2024 12:35
Экономика 10.10.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.10.2024 08:11
Экономика 10.10.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2024 18:21 Реклама
Экономика 09.10.2024 18:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2024 17:22
Экономика 09.10.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.10.2024 06:59
Экономика 09.10.2024 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2024 18:29
Экономика 08.10.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2024 14:28
Экономика 08.10.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 15:59
Экономика 07.10.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 14:49 Реклама
Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2024 14:07
Экономика 07.10.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2024 11:28
Экономика 07.10.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2024 17:00
Экономика 05.10.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 21:19
Экономика 03.10.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.10.2024 09:29
Экономика 03.10.2024 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области трактористам дадут газа. Бюджет поможетСмотреть фотографии
17:43
Волгоградка взыскала 1,2 млн у страховщиков за ипотечную квартиру в пострадавшем от взрыва домеСмотреть фотографии
17:14
Фроловчанка лишилась иномарки из-за пристрастия к вождению и алкоголюСмотреть фотографии
16:23
Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
16:10
«Долг есть долг»: в Волгограде ордена и медали вручили 15 бойцам СВОСмотреть фотографии
16:06
Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской от уничтоженияСмотреть фотографии
16:02
Получивший 5 лет волгоградский мебельщик Бородавко потерпел поражение в КраснодареСмотреть фотографии
15:13
Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области стартовал отопительный сезон: тепло подано в 70 соцобъектов и 170 МКДСмотреть фотографии
14:31
ЦГМС: в Волгоградской области ночью похолодает до -5Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде байкерша отсудила крупную сумму за некачественный мотоциклСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской облдуме появится новый депутатСмотреть фотографии
12:49
«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде владелец Jaguar идет под суд из-за жадностиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде достраивают дорогу на одной из старейших улицСмотреть фотографии
12:35
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделюСмотреть фотографии
11:58
В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпитальСмотреть фотографии
11:18
«Поставили на поток»: в Волгограде инспекторов Гостехнадзора задержали за проведение техосмотра за взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за тайники с героиномСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:44
«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Дойдёт ли? Учёные РАН вновь предупредили россиян о 8-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
09:10
Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
08:45
В Волжском началась подтопка одного объектаСмотреть фотографии
08:11
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планкуСмотреть фотографии
07:58
«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в СуперлигеСмотреть фотографии
07:19
Просили - получите: власти Котельниково высыпали на дорогу щебень раздораСмотреть фотографии
20:59
В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
 