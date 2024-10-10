Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»

Экономика 10.10.2024 16:23 Реклама
0
10.10.2024 16:23 Реклама
Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
Оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:
• 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
• 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
• 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.
Акция проводится с7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTripне учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус.
Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделю10.10.2024 12:35
Экономика 10.10.2024 12:35
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планку10.10.2024 08:11
Экономика 10.10.2024 08:11
«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ09.10.2024 18:21 Реклама
Экономика 09.10.2024 18:21 Реклама
«Росхим» выкупил «Волжский Оргсинтез» за 20,9 млрд рублей09.10.2024 17:22
Экономика 09.10.2024 17:22
Росстат: средние зарплаты волгоградцев снизились до 59531 рубля09.10.2024 06:59
Экономика 09.10.2024 06:59
«Заменят всё старое. Но не сразу»: в Волгоградскую область завезли новые пятитысячные купюры08.10.2024 18:29
Экономика 08.10.2024 18:29
Волгоградцы накупили еды и товаров на 458 млрд08.10.2024 14:28
Экономика 08.10.2024 14:28
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимых07.10.2024 15:59
Экономика 07.10.2024 15:59
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом07.10.2024 14:49 Реклама
Экономика 07.10.2024 14:49 Реклама
ВЭБ.РФ полностью профинансировал закупку «Львят» и «Невских» для Волгограда07.10.2024 14:07
Экономика 07.10.2024 14:07
Эксперты: только 13% волгоградских семей могут позволить себе рыночную ипотеку07.10.2024 11:28
Экономика 07.10.2024 11:28
Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладах05.10.2024 17:00
Экономика 05.10.2024 17:00
В Волгоградской области подорожали сладкие презенты учителям03.10.2024 21:19
Экономика 03.10.2024 21:19
Волгоградстат: в регионе подешевели «макарошки», лук и гречка03.10.2024 11:10
Экономика 03.10.2024 11:10
АИ-98 подорожал в Волгоградской области еще на 30 копеек03.10.2024 09:29
Экономика 03.10.2024 09:29