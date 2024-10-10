Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена Мужества

Общество 10.10.2024 13:11
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10.10.2024 13:11
Сегодня, 10 октября, в Калачевском районе Волгоградской области состоялась торжественная церемония передачи государственных наград членам семей погибших военнослужащих, награжденных посмертно орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в администрации района, в актовый зал «Лидер» пришли родные и близкие героев, отдавших свои жизни за родину.
В списке награжденных посмертно:
Денис Валерьевич Литвин — рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика.
Сергей Анатольевич Литвинов — рядовой, стрелок 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода автомобильной штурмовой роты.
Никита Романович Романов — рядовой, старший разведчик разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты.
Иван Андреевич Шайденко — младший сержант, старший стрелок мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.
Фото администрации Калачевского района vk.com
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