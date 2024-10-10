В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпиталь

Происшествие случилось сегодня, 10 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», крушение судна произошло на территории Калмыкии – в 40 километрах от Элисты – во время учебно-тренировочного полета.

По информации собственных источников информагентства, пилоту Як-130 удалось катапультироваться, он жив и был доставлен в военный госпиталь.

Между тем, ТАСС утверждает, что воздушное судно потерпело крушение в Волгоградской области. Информагентство ссылается на военную прокуратуру Южного военного округа.

Причина инцидента устанавливается.

Фото V102.RU (архив)