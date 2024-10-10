Происшествия

В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпиталь

Происшествия 10.10.2024 11:58
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10.10.2024 11:58


Происшествие случилось сегодня, 10 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», крушение судна произошло на территории Калмыкии – в 40 километрах от Элисты – во время учебно-тренировочного полета. 

По информации собственных источников информагентства, пилоту Як-130 удалось катапультироваться, он жив и был доставлен в военный госпиталь. 

Между тем, ТАСС утверждает, что воздушное судно потерпело крушение в Волгоградской области. Информагентство ссылается на военную прокуратуру Южного военного округа. 

Причина инцидента устанавливается. 

Фото V102.RU (архив)

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