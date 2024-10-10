Волгоградка взыскала 1,2 млн у страховщиков за ипотечную квартиру в пострадавшем от взрыва доме

Волгоградский областной суд уменьшил сумму страхового возмещения собственнице ипотечной квартиры в пострадавшей от взрыва четырехэтажке на ул. Козака, 3, передает V102.RU.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, решение суда первой инстанции, который постановил выплатить женщине в общей сложности больше 1,4 миллиона рублей, обжаловали представители компании «Росгосстрах».

Изучив все доводы и материалы, апелляционная инстанция приняла решение снизить размер штрафа, компенсацию морального вреда и сумму процентов по договору ипотечного страхования. В итоге общая сумма к выплате уменьшилась почти на 225 тысяч рублей - до 1,2 миллиона.





Напомним, 7 декабря 2021 года в одной из квартир, расположенной в третьем подъезде четырехэтажки, произошел взрыв газа. Пострадала 78-летняя женщина. Жители соседних с эпицентром взрыва квартир вынуждены были покинуть свои жилища, так как в результате происшествия стена в пострадавшей квартире сместилась. Сообщалось, что у некоторых волгоградцев жилье находилось в ипотеке. Трещины пошли также по стенам фасада и подъезда четырехэтажки. По результатам первичного обследования было заявлено, что дом подлежит восстановлению, а угрозы обрушения нет. Однако уже позже выяснилось, что это не так. Четырехэтажку признали аварийной с последующим демонтажом.

Квартира волгоградки, которая обратилась в суд, на момент взрыва была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах». Женщина направила в страховую компанию заявление о признании происшествия страховым случаем и выплате страховой суммы, представив полный комплект необходимых документов. Однако компания не признала событие страховым случаем и в выплате отказала. Женщина направила досудебную претензию, которую страховщики оставили без удовлетворения.

- Судом установлено, что квартира, принадлежащая истцу, на момент взрыва застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», что подтверждается полисом страхования, действовавшим на момент наступления страхового случая, - говорится в сообщении облсуда. - В период производства по делу страховщик признал случай страховым и выплатил частично страховое возмещение.

Фото последствий взрыва на ул. Козака, 3 (архив V102.RU)