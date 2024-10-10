



В Волгоградской области началась подача отопления потребителям. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальные районы и городские округа, находящиеся в северной части региона, массово подписывают документы о старте отопительного сезона, а также подтопке соцучреждений и многоквартирных домов. По информации чиновников, тепло уже поступило в 70 социально значимых объектов, а также 170 МКД.

- Постановления о старте отопительного сезона подписаны в Жирновском, Котовском, Ольховском, Серафимовичском, Чернышковском районах, городском округе-городе Урюпинск. Кроме того, решения о начале подтопки социальных объектов приняты в Быковском, Даниловском, Котовском, Новониколаевском, Ольховском, Старополтавском, Чернышковском районах, городских округах-городах Урюпинск и Михайловка, - рассказали журналистам в комитете ЖКХ Волгоградской области.

Кроме того, накануне стало известно о подтопке детского дома в Волжском. О сроках начала отопительного сезона в Волгограде, а также о начале подтопки в областном центре школ и больниц информации пока нет.

Отметим, ранее губернатор Волгоградской области поручил властям всех уровней в случае резкого похолодания быть готовыми оперативно обеспечить теплом как соцобъекты, так и многоквартирный жилой фонд.