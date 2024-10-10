Общество

Просили - получите: власти Котельниково высыпали на дорогу щебень раздора

Общество 10.10.2024 07:19
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10.10.2024 07:19


Власти Котельниково в Волгоградской области исполнили настойчивую просьбу жителей и отсыпали щебнем улицу Паршикова, которая становилась непроходимой в непогоду. О своей работе чиновники отчитались V102.RU. 

- Администрация Котельниковского городского поселения сообщает, что работы по обновлению щебеночного слоя по ул. Паршикова выполнены за счет средств городского бюджета, - говорится в ответе за подписью главы городского поселения Андрея Федорова, который поступил на редакционный запрос.


Ранее, напомним, о неудовлетворительном состоянии дороги на участке улица Паршикова-переулок Восточный редакции сообщила местная жительница Ирина Свистунова. По словам женщины, во время непогоды улица становится непроходимой из-за раскисшей глины, поэтому она вынуждена в буквальном смысле носить ребенка на руках до ближайшего асфальта. Жители неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой решить эту проблему и отсыпать дорогу щебнем. 

Также они жаловались в районную прокуратуру, в том числе на бездействие администрации городского поселения. Проверка показала, что на участке улица Паршикова-переулок Восточный на проезжей части дороги отсутствует асфальтобетонное покрытие, что противоречит требованиям ГОСТ к автомобильным дорогам и улицам. В адрес главы Котельниковского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. 

Власти обещали отсыпать дорогу к 1 августа, потом к 1 сентября, а затем и вовсе к 1 октября. В итоге после публикации V102.RU щебень на улице Паршикова к 1 октября появился, но этому, как оказалось, обрадовались не все жители.


- Логично было бы отсыпать дорогу так, чтобы был нормальный проезд для всех жителей, - поясняет Ирина Свистунова. - А в итоге они отсыпали дорогу около моего дома и на этом всё. Те жители, кому щебня не досталось, теперь крайне возмущены.

Жители переулка Восточный, куда щебенку не завезли, отмечают, что также обращались в городское поселение с просьбой отсыпать дорогу, но их вопрос до сих пор не решен. 


- Я тоже писала через Госуслуги и так обращалась к главе поселения, когда его видела, но нам ничего не сделали. Вот сейчас насыпали щебенки, но нам ее не досталось. Причем, даже заехать на отсыпанную дорогу мы не можем - такой крутой подъем получился, - рассказала информагентству местная жительница Людмила Сулацкова.

Жители не понимают, почему власти городского поселения не могут взять и решить этот вопрос один раз так, чтобы не допускать больше критики и жалоб в свой адрес.

Фото: читатели V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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