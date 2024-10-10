Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»

Общество 10.10.2024 09:10
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10.10.2024 09:10
В спортивном клубе «Ротор» в очередной раз позаботились о болельщиках клуба и организовали бесплатные электрички в день игры сине-голубых с командой «СКА-Хабаровск», которая пройдет 13 октября в 17-00 ч. Как рассказали V102.RU в клубе, назначена дополнительная электричка № 6339, сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Поезд отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 19-40 ч., а прибудет на конечную в 20-46 ч.
При этом электричка не будет останавливаться на Дворце спорта, ВолгоГРЭСе, заводе им. Кирова и Лесобазе.
Также электричка довезет болельщиков и до Волжского. С верхней платформы Мамаева кургана она отправится в 19-51 ч., а прибудет в Волжский в 20-35 ч.
Пригородный поезд №6437/6438 сообщением Волгоград-1- Волжский также не будет останавливаться на каждой остановке и проедет мимо Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.
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