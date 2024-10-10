«Долг есть долг»: в Волгограде ордена и медали вручили 15 бойцам СВО





10 октября в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония награждения участников специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», за боевые заслуги отмечены были 15 ветеранов.





Ордена и медали бойцам вручали военком региона Андрей Летунов, а также врио заместителя губернатора Волгоградской области Михаил Битюцкий. В мероприятии также участвовали представители ветеранского сообщества, духовенства, молодёжных организаций и родственники военнослужащих.





Церемонию традиционно открыла рота почётного караула, которая внесла в Триумфальный зал флаг России, после чего собравшиеся почтили минутой молчания память героев СВО, так и не вернувшихся с поля боя.









Вручение началось с передачи «Орденов мужества». Приказом президента Владимира Путина столь высокой награды были удостоены:

1) Андрей Б.

2) Юрий В.

Медаль «За отвагу» вручена:

1) Ивану Т.

2) Дмитрию П.

3) Роману У.

Медаль «За храбрость» второй степени получили:

1) Борис Б.

2) Алексей Г.

3) Алексей И.

4) Алексей И.

5) Алексей К.

6) Сергей С.

7) Александр У.

Приказом министра обороны медалью «Участника специальной военной операции» награждены:

1) Сергей Ж.

2) Олег Б.

3) Андрей М.

Большинство из удостоенных сегодня высоких госнаград – добровольцы, которые сами приняли решение отправиться на передовую.

- Для меня это уже второй контракт. Воюю с 2022 года в составе добровольческих отрядов. Сражался в Запорожской области, под Работино. Родственники, конечно, переживали сильно. Жена сказала: «Я против, но выбор твой одобряю». Все так или иначе понимали, что долг есть долг. У меня не было боевого опыта, однако я всю свою жизнь проработал в уголовном розыске. Имею звание майора МВД. Кто, если не я, должен был встать на защиту Родины, - подчеркнул Роман У.

Вручённая сегодня ветерану медаль «За отвагу» имеет свою историю. По словам добровольца, он не может рассказать всех подробностей, но награду он получил за предотвращение проникновения на подконтрольную их подразделению территорию диверсантов ВСУ. Роман вместе с боевыми товарищами накрыл лазутчиков из пулемёта.





В ближайшее время офицер планирует вновь вернуться на фронт.

- Сейчас я нахожусь с семьёй. Отдохну немного, поделаю домашние дела и зимой, думаю, опять отправлюсь к своим ребятам, - подчеркнул Роман У.

Вернуться на фронт планирует и ещё один доброволец Алексей К. До последнего времени он воевал в составе диверсионно-разведывательной группы.





- С военным делом я на гражданке не был связан, но имел хорошую физическую подготовку. Я мастер спорта по боксу. О том, что подписал контракт, родственникам первое время не говорил. Не хотелось, чтобы они беспокоились. Сказал, что уехал отвозить гуманитарную помощь, - отметил мужчина.

Впоследствии родные всё же узнали о решении Алексея и, хоть не без тревоги, но поддержали его.

- В составе ДРГ воевал на наиболее проблемных направлениях, сначала в Луганской области, затем в Запорожье. Первое боевое крещение я принял в Соледаре, где ночью моя группа попала под обстрел. Конечно, волнительно было, но все благополучно выбрались, ещё и технику спасли, - добавил Алексей К.

Не захотел отсиживаться дома, когда стране угрожает опасность, и Алексей И. Мужчина ветеран МВД и также посчитал, что его навыки и умения пригодятся на линии соприкосновения.





- Мой добровольческий батальон сражался в Работино, под Бахмутом. Мне с детства дедушка рассказывал о боях во время Великой Отечественной войны. Тогда, никто и не думал, что спустя столько времени всё повторится вновь. Конечно, рассказы это одно, а в живую это всё выглядит совсем иначе. За прошедшее время в моём подразделении были и раненые, и погибшие. К этому, конечно, невозможно привыкнуть. Ушедшие товарищи навсегда останутся в моём сердце, - подытожил офицер.