В Волгоградской области трактористам дадут газа. Бюджет поможет





10 октября в рамках XIII Петербургского международного газового форума губернатор Андрей Бочаров, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и гендиректор АО «РариТЭК Холдинг» Рафаэль Батыршин подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает ИА «Высота 102», руководители договорились о реализации на территории региона пилотного проекта по переводу сельхозтехники на газомоторное топливо.

- Волгоградская область сделала серьезный шаг по развитию газотранспортной инфраструктуры, использованию газомоторного топлива в народном хозяйстве. Для нас уже стали привычными автобусы, коммунальные машины на газомоторном топливе, автомобили. А теперь Волгоградская область начала эксперимент по применению газомоторной техники в сельском хозяйстве. Первые три трактора на СПГ уже работают на полях региона. Сегодня мы договорились, что первый комбайн на газомоторном топливе тоже будет работать на территории Волгоградской области, - подчеркнул губернатор.

По планам властей, «Газпром гелий сервис» обеспечит производство сжиженного газа, АО «РариТЭК Холдинг» поставит сельхозтехнику, а регион дополнительными мерами поддержки обеспечит спрос на газомоторную технику.

Отметим, в свою очередь «Газпром» обещает загрузить предприятия региона заказами.