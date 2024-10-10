Фроловчанка лишилась иномарки из-за пристрастия к вождению и алкоголю





Во Фроловском районе Волгоградской области суд поставил точку в деле о пристрастии местной жительницы к авто и крепкому алкоголю. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские уличили ранее лишённую прав женщину в управлении автомобилем KIO RIO в нетрезвом виде.

- 12 августа, двигаясь по улице Фрунзе в г. Фролово, Любовь Н. была задержана сотрудниками ОГИБДД МО МВД России. Выполнить законное требование инспекторов ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов.

Отметим, в содеянном обвиняемая созналась. Решением суда фроловчанка приговорена к 160 часам обязательных работ с лишением права управления автотранспортом на срок 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд также постановил конфисковать автомобиль KIO RIO в пользу государства. Решение может быть обжаловано.